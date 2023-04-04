قطر تطلق أول منصة رقمية لدعم المستثمرين

الوكيل الإخباري - أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر اليوم أول منصة رقمية مخصصة لدعم المستثمرين هي "بوابة استثمر قطر".

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وقالت الوكالة في بيان اليوم، إن هذه المنصة توفر مصادر مجانية تتاح عبر الإنترنت للمستثمرين والشركات الأجنبية في قطر، وتسهل عملية البحث عن شركاء أعمال جدد، وفرص أعمال في نطاق القطاعين العام والخاص، وكذلك الموارد اللازمة لدعم تطوير الأعمال وخطط التوسع في قطر.



ستطلق أيضا مبادرة إضافية في الربع الثاني من هذا العام وهي مبادرة "الوصول إلى قطر"، والتي تهدف إلى تسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى قطر من خلال المساعدة في الحصول على التأشيرات ودخول البلاد، وتقديم الخدمات الاستشارية، والمساعدة في تأسيس الأعمال، والمعلومات المناسبة لكل مشروع، وفرص تخفيض النفقات، وخدمات المسار السريع في المطارات، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.