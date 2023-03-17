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الجمعة، 17-03-2023 09:40 ص

‎بورصة قطر تتعرض لأقسى خسارة أسبوعية بقيمة 13 مليار دولار

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الوكيل الإخباري- تعرضت الأسهم القطرية لخسائر فادحة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، هي الأقسى منذ عدة أعوام.

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وبحسب تقرير التداولات الأسبوعية الصادر اليوم عن بورصة قطر، بلغت قيم الخسائر التي تكبدتها الأسهم خلال الأسبوع، أكثر من 47.2 مليار ريال (نحو 13 مليار دولار).


وأشار التقرير الأسبوعي إلى تراجع القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع، إلى 571.1 مليار ريال، مقارنة بمستواها في الأسبوع قبل الماضي، حيث كانت بحدود بلغ 618.3 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 2.4 مليار ريال، من خلال بيع أكثر من 713.3 مليون سهم، نتيجة تنفيذ ما يزيد على 73 ألف صفقة في جميع قطاعات التداول.


وشهد الأسبوع الماضي هبوطًا في المؤشر العام لبورصة قطر إلى ما دون 10 آلاف نقطة، ليهبط إلى مستوى 9910 نقاط، بعد أن فقد أكثر من 826.5 نقطة وبنسبة 7.7 بالمئة مقارنة بنهاية تداولات الأسبوع قبل الماضي.


وأرجع محللون ماليون، تراجع المؤشر العام لبورصة قطر خلال الفترة الحالية إلى تزامن توزيعات 6 شركات مدرجة في الوقت نفسه، ما أدى إلى عمليات بيع كبيرة من قبل المستثمرين الباحثين عن جني أرباح، والتوجه نحو قنوات استثمارية أقل مخاطر على غرار البنوك ونسبة العوائد المنتظرة من الإيداعات.

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