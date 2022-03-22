الثلاثاء 22-03-2022
الوكيل الاخباري

الكلالدة: نحوّل المخالفات للضابطة العدلية

كريشان: ليس للحكومة أي علاقة بالانتخابات

البلبيسي: ندرس فتح مراكز تطعيم كورونا بعد الإفطار في رمضان

محافظ البنك المركزي المصري يكشف عن الهدف من قرارات رفع الفائدة على الجنيه

مستقلة الانتخاب تدعو للتبليغ عن المخالفات خلال عملية الاقتراع

راصد: 14% من مراكز الاقتراع شهدت تدفقا نشطا للناخبين

أقل من نصف مليون مقترع حتى الساعة 12 ظهراً - أرقام

المستقلة للانتخاب: التعامل مع عدد من التجاوزات خلال الاقتراع

الدرك: خطط أمنية لرصد ردود الفعل بعد إعلان نتائج الانتخابات

وزير الداخلية: الحكومة ستكون حازمة في التعامل مع مطلقي العيارات النارية

الثلاثاء، 22-03-2022 12:05 م

قطر: موجودات البنوك ترتفع بقيمة 31 مليار دولار حتى نهاية الشهر الماضي

363555_5_1647939510


الوكيل الاخباري-  سجلت موجودات البنوك القطرية ارتفاعا بنسبة 6.6 بالمائة وبقيمة 113 مليار ريال (31 مليار دولار) خلال الشهر الماضي، لتبلغ مستوى 1.81 تريليون ريال، مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي.

اضافة اعلان


وتتكوَّن موجودات البنوك التجارية من إجمالي ثلاث مكونات رئيسية، هي: الاحتياطات، والموجودات الأجنبية، واستثمارات البنوك في الخارج.


ووَفقًا لأحدث بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي اليوم الثلاثاء ، فقد ارتفعَ إجمالي الاحتياطيات من النقد والأرصدة لدى المصرف خلال الشهر الماضي بمقدار 6.6 مليار ريال، لتبلغ 89 مليارا.


وانخفض الائتمانُ الذي تمنحه البنوك القطرية خارج قطر بنحو 200 مليون ريال ليصل إلى 69 مليار ريال،بينما ارتفع حجم الأرصدة لدى البنوك القطرية في الخارج في شباط بنحو مليار ريال لتبلغ 102.6 مليار ريال.


وأشارت بياناتُ مصرف قطر المركزي إلى ارتفاع الاستثمارات في الخارج الشهر الماضي بنحو 1.29 مليار ريال إلى 58.72 مليار ريال.


وأشارت البيانات إلى ارتفاع ودائع غير المقيمين خلال الشهر الماضي بمقدار 14.6 مليار ريال لتبلغ 251.6 مليار.
بترا

إقرأ ايضا
1-195

غازبروم الروسية تؤكد استمرارها في تصدير الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا

62396ba74c59b725672a893c

محافظ البنك المركزي المصري يكشف عن الهدف من قرارات رفع الفائدة على الجنيه

00000-2

استقرار اسعار الذهب عالميا

623959924c59b7212d1eeccf

خبير اقتصادي: هناك حاجة الآن لخفض سعر صرف الجنيه المصري

fmdxio4vgaitybt

بنك أميركي ينقذ روسيا من التخلف عن سداد ديونها السيادية

6239683c423604170b7ce91f

أسعار الجنيه والذهب بعد الارتفاع التاريخي للدولار في مصر

أخبار متعلقة
6238347b423604385b4a7668

مصر.. الدولار يقفز لمستوى تاريخي بشكل مفاجئ أمام الجنيه

bab0da2b-2ca8-4752-86b8-d7611f5db770

ماذا يعني أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في الأردن ؟

P2gJOIceO8lNXruwuwSWsyHQslY9pZVG58RUan6L

ارتفاع واضح في قيم ودائع غير المقيمين لدى البنوك العام الماضي

البنك المركزي (3)

تراجع ديون القطاع العام لصالح البنوك 1%

320228152017388911731

قروض البنوك ترتفع 178 مليون دينار في شهر

254573_25_1646743262

6.4 مليار دولار أرباح البنوك القطرية العام الماضي