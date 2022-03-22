قطر: موجودات البنوك ترتفع بقيمة 31 مليار دولار حتى نهاية الشهر الماضي

الوكيل الاخباري- سجلت موجودات البنوك القطرية ارتفاعا بنسبة 6.6 بالمائة وبقيمة 113 مليار ريال (31 مليار دولار) خلال الشهر الماضي، لتبلغ مستوى 1.81 تريليون ريال، مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي.

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وتتكوَّن موجودات البنوك التجارية من إجمالي ثلاث مكونات رئيسية، هي: الاحتياطات، والموجودات الأجنبية، واستثمارات البنوك في الخارج.



ووَفقًا لأحدث بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي اليوم الثلاثاء ، فقد ارتفعَ إجمالي الاحتياطيات من النقد والأرصدة لدى المصرف خلال الشهر الماضي بمقدار 6.6 مليار ريال، لتبلغ 89 مليارا.



وانخفض الائتمانُ الذي تمنحه البنوك القطرية خارج قطر بنحو 200 مليون ريال ليصل إلى 69 مليار ريال،بينما ارتفع حجم الأرصدة لدى البنوك القطرية في الخارج في شباط بنحو مليار ريال لتبلغ 102.6 مليار ريال.



وأشارت بياناتُ مصرف قطر المركزي إلى ارتفاع الاستثمارات في الخارج الشهر الماضي بنحو 1.29 مليار ريال إلى 58.72 مليار ريال.



وأشارت البيانات إلى ارتفاع ودائع غير المقيمين خلال الشهر الماضي بمقدار 14.6 مليار ريال لتبلغ 251.6 مليار.

بترا