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السبت، 09-04-2022 04:13 م

قطر: 109 ملايين دولار تداولات السوق العقاري الأسبوع الماضي

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الوكيل الاخباري- بَلَغَ حجمُ تداولات سوق العقار القطري خلال الأسبوع الماضي نحو 398 مليون ريال (109 ملايين دولار).

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وذكرت النشرةُ الأسبوعيةُ الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل القطرية، اليوم السبت، أنَّ قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن متعددة الأغراض وعمارات سكنية.


ووفقًا للنشرة فقد تصدرت بلدية منطقة الريان القريبة من العاصمة الدوحة، النشاط العقاري بتسجيل 34 صفقة وأعلى قيمة في التداولات، في حين سجلت الشيحانية أقل عدد صفقات، بصفقة واحدة فقط.


وبحسب النشرة، فإن القطاع العقاري القطري يشهد انتعاشًا ملحوظا مستفيدًا من التسهيلات المالية التي تقدمُها البنوك والمصارف المحلية للقطاع الخاص، حيث بلغت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص القطري لقطاعي العقارات والمقاولين حتى نهاية شهر شباط الماضي نحو 201 مليار ريال، بينما بلغت قيمتها لقطاع الخدمات نحو 219 مليارا.

 

بترا

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