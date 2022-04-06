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الأربعاء، 06-04-2022 12:35 م

قطر: 117 مليون دولار تحويلات الأردنيين بالربع الأول من 2022

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الوكيل الإخباري - بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في قطر خلال الربع الأول من العام الحالي، قرابة 117 مليون دولار، مسجلة نمو نسبته 17 % بارتفاع من 100 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2021.

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وقال مسؤولو شركات تحويل أموال وصرافة عاملة في السوق القطري، إنهم لاحظوا ارتفاع وتيرة تحويل الأموال من قطر باتجاه الأردن خلال الفترة القريبة الماضية، بالنظر إلى ازدياد تعداد أفراد الجالية الأردنية في قطر.


وأضافوا، اليوم الأربعاء، أن تحويلات الأردنيين العاملين في قطر، تسجل نموا واضحا بشكل عام منذ عدة سنوات.


وتقدر أعداد الجالية الأردنية في قطر حاليا بنحو 70 ألفا، مقارنة بـ 60 ألفا قبل نحو ثلاثة أعوام.


ويعود تزايد أعداد الأردنيين العاملين بقطر في الآونة الأخيرة، إلى تشغيل حوالي 10 آلاف أردني من الشباب الأردني خلال الفترة الماضية، تنفيذا للمبادرة الأولى لأمير قطر، بتوفير فرص عمل لـ 10 آلاف أردني في القطاعين الحكومي والخاص في قطر والتي تم إطلاقها عام 2018، والمبادرة الثانية بتوفير عدد مماثل من فرص العمل والتي أطلقت خلال شهر شباط من عام 2020.

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