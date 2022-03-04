صناعة العقبة: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي 18 شهرا

الوكيل الاخباري - قالت مديرة صناعة وتجارة العقبة المهندسة سهيلة البدور، إن الكميات المتعاقدة عليها من مادة القمح من منشأ روماني، فيما منشأ مادة الشعير من أستراليا.

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وأضافت في تصريح صحفي، أن الوزارة تحاول تنويع مصادر الاستيراد لتلافي أي مخاطر، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي لمادة القمح يكفي لمدة تتراوح بين 15-18 شهراً، حيث تصل الكمية المخزنة في صوامع العقبة إلى 112 ألف طن حتى صباح يوم أمس الخميس.



وبينت، أن مادة الشعير يكفي مخزونها الاستراتيجي لمدة 12 شهرا والكمية المخزنة في الصوامع تصل إلى 40 ألف طن.



وأشارت الى أن 11 باخرة من القمح و12 أخرى من الشعير متوقع وصولها تباعا إلى الأردن خلال الثمانية الشهور من هذا العام، وصل من كليهما 3 بواخر.



وتبلغ الكميات المتوقع وصولها إلى الأردن نحو 111 ألف طن من المادتين.