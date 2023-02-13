قوائم الأثرياء تنقلب.. تعرّف على الترتيب الجديد لأثرياء العالم - أسماء وأرقام

الوكيل الإخباري - سجل أرقام أثرياء العالم تباين كبير بفوارق الأرباح التي تحققت مع بداية العام الحالي، بعد هبوط البعض وارتفاع الآخر مع نهاية العام الماضي.

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وكان لمؤسسة تسلا إيلون ماسك النصيب الأكبر من الخسارة مع نهاية العام الماضي، إلا أنه عاود الصعود بشكل كبير مع بداية العام الحالي، بعد أن حققت أسهم تسلا ارتفاع تجاوز الـ 82%.



وتالياً ترتيب أثرياء العالم وفقًا لوكالة بلومبرج.



- الأول برنار أرنو - فرنسي الجنسية بثروة 186 مليار دولار ربح 23 مليار دولار منذ بداية العام



- الثاني إيلون ماسك - أمريكي الجنسية بثروة 197 مليار دولار ربح 42 مليار دولار منذ بداية العام



- الثالث جيف بيزوس - أمريكي الجنسية بثروة 121 مليار دولار ربح 14 مليار دولار منذ بداية العام



- الرابع بيل جيتس - أمريكي الجنسية بثروة 116 مليار دولار ربح 7 مليارات دولار منذ بداية لعام



- الخامس وارن بافيت - أمريكي الجنسية بثروة 109 مليار دولار ربح 1.14 مليار دولار منذ بداية لعام



- السادس لاري إيلسون - أمريكي الجنسية بثروة 101 مليار دولار ربح 10 مليارات دولار منذ بداية لعام



- السابع ستيف بالمر - أمريكي الجنسية بثروة 94 مليار دولار ربح 8 مليارات دولار منذ بداية لعام



- الثامن لاري بيج - أمريكي الجنسية بثروة 89 مليار دولار ربح 6 مليارات دولار منذ بداية لعام



- التاسع سيرجي براين - أمريكي الجنسية بثروة 85 مليار دولار ربح 6 مليارات دولار منذ بداية لعام



- العاشر كارلوس سليم ميكسيكي- لبناني الجنسية بثروة 82.4 مليار دولار ربح 8 مليارات دولار منذ بداية لعام



- الحادي عشر موكاش أمباني - هندي الجنسية بثروة 80.3 مليار دولار خسر 7 مليارات دولار منذ بداية العام



- الثاني عشر فرانسواز بيتنكور - فرنسي الجنسية بثروة 80 مليار دولار ربحت 9 مليارات دولار منذ بداية لعام