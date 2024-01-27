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صحة غزة: 174 شهيدا حصيلة المجازر الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية

السبت، 27-01-2024 11:18 ص

قوة الدولار تهبط بأسعار الذهب عالمياً للأسبوع الثاني على التوالي

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الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب عالمياً انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بسبب قوة الاقتصاد الأميركي التي أبقت الدولار قرب أعلى مستوياته في عدة أسابيع.اضافة اعلان


وخلال الأسبوع الماضي، سجلت أسعار الذهب تراجعا بنسبة 0.54% لتصل إلى مستوى 2018.25 دولارا للأونصة.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأميركي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع مع تراجع الضغوط التضخمية وسط إنفاق استهلاكي قوي.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.14 % خلال الأسبوع الماضي، ليتحرك قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع، مما يجعل المعدن النفيس أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

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