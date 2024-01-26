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الجمعة، 26-01-2024 08:54 ص

الذهب عالمياً يتجه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية

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الوكيل الإخباري - تتجه أسعار الذهب عالمياً للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، وسط قوة الاقتصاد الأميركي التي أبقت الدولار قرب أعلى مستوياته في عدة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأميركي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع من 2023 مع تراجع الضغوط التضخمية وسط إنفاق استهلاكي قوي.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % على مدار الأسبوع ليحوم قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع، مما يجعل المعدن النفيس أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

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وينصب التركيز حاليا على مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.


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