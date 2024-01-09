الثلاثاء 09-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الخارجية الفلسطينية: دهس جيش الاحتلال لشهيد طولكرم انحطاط أخلاقي

حزب الله يرد على اغتيال إسرائيل لقائده وسام طويل في لبنان

مكافحة المخدرات: ضبط مطلوبين وتجار ومروجين بحملات أمنية في مختلف مناطق المملكة

اغتيال 3 اعضاء من حزب الله في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارتهم بالغندورية

التربية الفلسطينية: 4296 طالبا استُشهدوا بالضفة وغزة منذ بداية العدوان

وفاة نصف مليون مصري في 2023

للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوع .. اشتباكات في شمال قطاع غزة

إصابة 15 فلسطينيا بقصف ومواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وطولكرم

هنية: طوفان الأقصى جاءت بعد محاولة تهميش القضية الفلسطينية

95 مليار دولار خسائر تأمينية بسبب الكوارث الطبيعية في 2023

عاجل

التربية الفلسطينية: 4296 طالبا استُشهدوا بالضفة وغزة منذ بداية العدوان

الثلاثاء، 09-01-2024 10:23 ص

الذهب عالميا يتعافى من أدنى مستوى في 3 أسابيع

LYNXMPEK0806H_L

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الثلاثاء، من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعومة بتراجع الدولار بعدما عزز تقرير أمريكي رسمي يظهر أن المستهلكين يتوقعون انخفاض التضخم الآمال في قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة.

اضافة اعلان

 

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2032.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0458، بعد أن سجل يوم أمس الاثنين، أدنى مستوى له منذ 18 ديسمبر كانون الأول. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2038.90 دولار للأوقية.


وأظهر تقرير للبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك يوم الاثنين أن المستهلكين يتوقعون انخفاض التضخم، كما يتوقعون تراجع الدخل والإنفاق خلال السنوات المقبلة.

إقرأ ايضا
8_news_1704785745

7.172 مليار دينار صادرات صناعة عمان العام الماضي

2343721-559015802

95 مليار دولار خسائر تأمينية بسبب الكوارث الطبيعية في 2023

12024495854722720584

تعرف على سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم

LYNXMPEK0801V_L

أسعار النفط تستقر وسط استمرار الصراع في الشرق الأوسط

527143_4_1702099474

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 600 نقطة

15018

توقعات بارتفاع خام برنت ليصل إلى 82 دولاراً للبرميل في 2024

أخبار متعلقة
01

الذهب عالمياً قرب أدنى مستوى في أسبوعين

ذهب3

أسعار الذهب عالميا تغازل مستوى تاريخي مع نهاية العام

336406_59_1631103553

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

WhatsApp Image 2023-12-11 at 10.27.53 AM

الذهب يهبط مع صعود الدولار وسط ترقب لأسعار الفائدة وبيانات أميركية

6576a9814c59b768627227a4

ارتفاع أسعار النفط عالميا

c2P4L3M67nCBGdN7NhCMGzqb9JlsUC43RFRckZEy

سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم الاحد