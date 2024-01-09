الذهب عالميا يتعافى من أدنى مستوى في 3 أسابيع

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الثلاثاء، من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعومة بتراجع الدولار بعدما عزز تقرير أمريكي رسمي يظهر أن المستهلكين يتوقعون انخفاض التضخم الآمال في قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2032.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0458، بعد أن سجل يوم أمس الاثنين، أدنى مستوى له منذ 18 ديسمبر كانون الأول. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2038.90 دولار للأوقية.



وأظهر تقرير للبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك يوم الاثنين أن المستهلكين يتوقعون انخفاض التضخم، كما يتوقعون تراجع الدخل والإنفاق خلال السنوات المقبلة.