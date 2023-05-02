كيف يجب التعامل مع الراتب الشهري؟ تقرير دولي يجيب

الوكيل الإخباري - وجد تقرير أميركي جديد أن 60 % من الأميركيين يعيشون على ما يتقاضونه من الراتب الشهري فقط.

اضافة اعلان



التقرير وجد أن 73 % من جيل الألفية يعتمدون على الراتب فقط وأنهم غالبا ما يكونوا مسؤولين عن رعاية أطفالهم وآبائهم المسنين لذلك يضطرون للانغماس في مدخراتهم النقدية وبطاقاتهم الائتمانية.



بينما يقول التقرير إن علامات الإجهاد تبدو واضحة على أبناء جيل ما بعد الألفية، حيث أن 66 % منهم يعيشون معتمدين فقط على الراتب الشهري.



وقال إن تلك نسبة ارتفعت جدا عن النسبة المسجلة العام الماضي، أي أن أكثر من نصفهم لا يملكون مصدر دخل إضافي، علما أنهم الأكثر عرضة لعمليات التسريح الحالية نظرا لأنهم مازالوا في سنواتهم المهنية المبكرة.

وفي هذا الصدد، قالت الصحفية المختصة بالشأن الاقتصادي محاسن مرسل

"خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود" هو المثال الذي يجدر بنا العمل به في تعاملنا مع الراتب الشهري.

فترة كورونا أثبت لنا أهمية الادخار بعد توقف الناس عن العمل وارتفاع نسبة التضخم.

الاستثمار في العملات الرقمية للادخار على المدى القريب يجعل الشخص يعيش في "اللا يقين".



الجيل القديم كان يدخر أمواله في الذهب.



( سكاي نيوز )







