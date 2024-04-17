لأول مرة .. أسعار ليرة الذهب في الاردن تصل لمستوى تاريخي

الوكيل الاخباري -

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سجلت أسعار الليرة الذهبية اليوم الأربعاء ارتفاعاً قياسياً يسجل لأول مرة في الأردن وفق نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان.وقال علان لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات بلغ 390 ديناراً أما الرشادية بوزن 7 غرامات، بلغ إلى 342 ديناراً.وارتفعت أسعار الذهب 30 قرشاً للغرام الواحد في الأردن اليوم الأربعاء، وفق التسعيرة اليومية حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 48.00 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 46.0 ديناراً للشراء منهم، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 42.90 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 39.40 ديناراً للشراء منهم.