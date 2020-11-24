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الثلاثاء، 24-11-2020 11:37 ص

لبنان الثاني عالميا وسوريا الرابعة بحجم التضخم الاقتصادي

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الوكيل الاخباري- أعد الخبير الاقتصادي الأمريكي البروفيسور ستيف هانك تصنيفا لدول العالم من حيث معدلات التضخم الأعلى في العالم، واستند التصنيف لبيانات بتاريخ 19 نوفمبر الجاري.

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ووفقا لتصنيف الخبير فقد جاءت فنزويلا في المرتبة الأولى حيث بلغ معدل التضخم السنوي 2133%، فيما جاء لبنان في المرتبة الثانية بمعدل يبلغ 365%، ومن ثم زيمبابوي 358%.


و اللافت في التصنيف بأن سوريا، التي انهكتها الحرب خلال السنوات الماضية، والتي تخضع لعقوبات شديدة جاءت في المرتبة الرابعة (287%)، يليها السودان في المرتبة الخامسة (223%).


وعلق الخبير على مسألة ارتفاع لبنان إلى المرتبة الثانية في التصنيف قائلا، إن لبنان تجاوز دولة زيمبابوي ليصبح ‏بالمرتبة الثانية من حيث التضخم العالمي.

 

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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