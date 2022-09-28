للأردنيين.. انخفاض أسعار الذهب عند أدنى مستوى منذ عامين ونصف

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

انخفضت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف، اليوم الأربعاء متأثرة بالأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة. اضافة اعلان





وقال المسؤول المباشر عن التسعيرة اليومية في النقابة العامة للصاغة أكرم شهاب لـ "الوكيل الإخباري" إن الذهب تأثر بارتفاع أسعار الفائدة لخفض جماح التضخم.



وأضاف أن الارتفاع الواسع في مستويات الدولار الأمريكي أثر على مستوى المعدن النفيس.



وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى أدنى مستوى منذ عامين ونصف عند 1622 دولار للأونصة عالميا.



ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 33.60 دينارا وعيار 24 عند 39.70 وعيار 18 عند 30.00 لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.