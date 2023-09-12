الثلاثاء 12-09-2023
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الثلاثاء، 12-09-2023 11:15 ص

لمحبي اقتناؤها .. هكذا بلغ سعر بيع ليرة الذهب بالاردن اليوم الثلاثاء

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 320 ديناراً ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 280 دينارا  اليوم الثلاثاء ، وفقاً لأمين سر  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات  ، سليم ديب .اضافة اعلان


واوضح ديب في حديثه لـ"الوكيل الإخباري" إلى أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير" ، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.

واستقر  سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 39.3 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 37.6 دينارا للشراء منهم  اليوم الثلاثاء .


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