لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم

الوكيل الإخباري- استقر سعر ليرة الذهب من عيار 21 بانواعها الانجليزية والرشادية بالاردن اليوم الاثنين وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب



واشار ديب ان سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات بلغ اليوم 338 ديناراً ، بينما بلغ سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 298 ديناراً .

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وبين ديب أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير"، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.





هذا واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 بالاردن اليوم عند 41.6 للبيع للمواطنين مقابل 39.9 للشراء منهم