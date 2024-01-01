لهذه العوامل حققت أسعار الذهب عالمياً مكاسب سنوية قوية في 2023

الوكيل الإخباري - اختتمت أسعار المعدن الأصفر عالمياً تداولاتها السنوية في عام 2023 على ارتفاع قوي، حيث حققت الأسعار ارتفاعا بنسبة تصل إلى 14% تقريبا بنهاية العام والتي شهدت فيها الأسعار متأرجحاً بين مستويات متدنية قرب 1800 دولار ومستوى قياسي قرب 2150 دولار للأوقية، وبذلك تحقق أسعار الذهب أول مكسب سنوي لها منذ 3 سنوات، مدعومة بالتكهنات المتزايدة بشأن احتمالية أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بوقت مبكر عن المتوقع.

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ضعف الدولار الأمريكي



ونالت أسعار الذهب عالمياً دعما ملحوظا خلال التعاملات السنوية، وسجلت الأسعار ارتفاعات قوية بدعم من ضعف أداء مؤشر الدولار الأمريكي، نظرا لوجود علاقة عكسية بينهما، فمن المتعارف عليه بأن ضعف مؤشر الدولار الأمريكي يرفع من جاذبية السلع المقومة به وبشكل خاص معدن الذهب لأنه يقلل من تكلفة الشراء.

حيث تكبد مؤشر الدولار الأمريكي خسائر سنوية بنسبة 2.00% واستقر قرب مستوى 101.379 نقطة، وهو أول انخفاض سنوي له منذ عام 2020، وذلك بعدما ارتفع بنحو 15% خلال العامين الماضيين.

الأزمة المصرفية الأمريكية



وكان للأزمة المصرفية الأمريكية دور في رفع أسعار الذهب بقوة بوقت سابق من العام الماضي، جراء تزايد مخاوف المستثمرين بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن انهيار 3 بنوك كبرى داخل الولايات المتحدة، وهو ما يعتبر أكبر إفلاس بنكي حدث منذ الأزمة المالية والاقتصادية عام 2008.



وهذا ما زاد من الإقبال على معدن الذهب بالأسواق، وذلك لكونه من الملاذات الآمنة التي يزيد الطلب عليها في ظل الأزمات المالية والاقتصادية العالمية.

التوترات الجيوسياسية العالمية

كما أن التوترات الجيوسياسية العالمية، سببت صعود الذهب القوي خلال العام الماضي مدعوما كذلك بالإقبال المتزايد على المعدن الأصفر كملاذ آمن على خلفية التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط

