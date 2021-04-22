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الخميس، 22-04-2021 09:16 ص

ليبيا: حفتر يبعث رسالة واضحة تتعلق بالنفط

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الوكيل الاخباري- أفادت شركة الخليج العربي الليبية للنفط بأن مديرها فضل الله احتيتة قدم شرحا وافيا للقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بشأن الأسباب التي أجبرت الشركة على تخفيض وإيقاف إنتاج النفط.

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وذكرت صفحة الشركة الرسمية على موقع "فيسبوك" أن رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، لفت في هذا الشأن إلى "تردي الوضع المالى بالشركة وعدم توفير أى مخصصات مالية أو ميزانيات منذ بداية الربع الاخير من العام الماضي 2020، لمواجهة متطلبات التشغيل والإنتاج المستمرة بالشركة مما نتج عنه تراكم الديون وعدم القدرة على الايفاء بالالتزامات وتوفير قطع الغيار ومستلزمات العمل، مع حرص الشركة خلال المدة الماضية على استمرار الإنتاج والعمل على زيادته".

ودعا المسؤول في شركة النفط الليبية خلال هذا الاجتماع الذي جرى بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة ببنغازي، إلى ضرورة "إعطاء أولوية للشركات الوطنية. وموضوع حجب الإيرادات يجب أن يطرح من جديد والشركة لن تباشر عملياتها طالما هناك مديونية واجبة السداد للمقاولين".

وذكرت الشركة أن حفتر علق مشددا على أن"النفط الليبي ثروة الأجيال ويجب استثمار إيراداته في قطاع النفط الحيوي والحفاظ على البنية التحتية".

وأكد القائد العام "للجيش الوطني" الليبي وفق البيان أن القيادة العامة "تقف جنبا إلى جنب مع الشركات الوطنية ومسألة إيقاف الإنتاج لأسباب فنية تقررها الشركة ولا يمكن لأي كان أن يفرض إرداته على الشركات الوطنية وهذه رسالة واضحة لكل من يحاول اعتبار النفط أداة للسيطرة على إرادة الشعوب".

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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