قرصنة منصة عملات مشفرة بمبلغ 80 مليون دولار

الوكيل الاخباري- أقرّت منصة التمويل اللامركزي في سوق العملات المشفرة ”كيوبت فايننس“ بأنها تعرضت للاختراق بمبلغ يقارب 80 مليون دولار من العملات المشفرة، وأنها عرضت على القراصنة التفاوض تجنبا للخسائر التي سيتحملها مجتمع المنصة.



ووصف موقع ”ذي فيرج“ المتخصص ما حصل لمنصة كيوبت بأنه الاختراق الأكبر منذ بداية العام 2022 حتى الآن.



وفي بيانها الذي نشرته عبر موقع ”ميديوم“، واعترفت فيه بالاختراق، قالت منصة التمويل اللامركزي الأمريكية، Qubit DeFi، إن الاختراق حصل حوالي الساعة 5 مساءً بتوقيت شرقي القارة الأمريكية، مساء 27 كانون الثاني/ يناير الجاري.

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المصدر: ارم