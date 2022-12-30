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الجمعة، 30-12-2022 01:37 م

مؤشرات الأسهم اليابانية تسجل أول خسارة سنوية في 4 أعوام

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الوكيل الاخباري - تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام التعاملات اليوم الجمعة، وتخلت عن مكاسبها المبكرة قبل عطلة رأس السنة الجديدة لتسجل أول خسارة سنوية في أربعة أعوام.

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واختتم المؤشر نيكي القياسي التداولات مستقرا عند 26094.50 نقطة، بعدما ارتفع 0.9 بالمئة في وقت سابق من الجلسة مقتفيا أثر المكاسب التي شهدتها وول ستريت الليلة الماضية.


وتراجع المؤشر 9.4 بالمئة خلال العام مسجلا أول خسارة سنوية منذ 2018.
كما عكس المؤشر توبكس الأوسع نطاقا اتجاهه ليغلق على هبوط 0.19 بالمئة عند 1891.71 نقطة، ولينهي العام على تراجع بخمسة بالمئة في أول خسارة في أربع سنوات أيضا.


ومن المقرر، أن تستأنف السوق اليابانية التداولات يوم الأربعاء بعد عطلة رأس السنة الجديدة.


بترا

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