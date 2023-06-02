مؤشر نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوى

الوكيل الإخباري- ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الجمعة، وأغلق المؤشر نيكي عند أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد موافقة مجلس النواب الأميركي على رفع سقف الدين وعلى خلفية مؤشرات على أن مسؤولي بنك اليابان ليسوا في عجلة من أمرهم للإقدام على التشديد النقدي.

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وارتفع المؤشر نيكي 1.21 بالمئة إلى 31384.93 نقطة، وهو أعلى مستوى عند الإغلاق منذ تموز 1990، وفقاً لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية .



كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.55 بالمئة إلى 2182.70 نقطة.

وارتفع المؤشر نيكي 2 بالمئة خلال الجلسات الخمس الماضية ليحقق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي.