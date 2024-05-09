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الخميس، 09-05-2024 01:02 م

الذهب عالمياً يتحرك حول هذه المستويات !

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الوكيل الإخباري- تأرجحت أسعار الذهب  عالميا في نطاق ضيق خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تحول انتباه المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية التي يمكن أن تقدم رؤى إضافية حول الموعد الذي قد ينفذ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات في أسعار الفائدة.اضافة اعلان


ومن المقرر صدور بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية الأمريكية في الساعة 15:30 بتوقيت الرياض اليوم، وقراءة ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات أسعار المستهلك الأسبوع المقبل.

وقال أجاي كيديا مدير كيديا للسلع في مومباي: "على الرغم من توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، فإن متداولي الذهب يتوخون الحذر بشأن القيام بتحركات كبيرة... إذا جاء تقرير التضخم الأمريكي أكثر قوة فإن الأسعار قد تنخفض إلى 2290 دولارًا".

وفقًا لأداة متابعة الفائدة الأمريكية المتاحة على إنفستنغ السعودية، يتوقع المتداولون حاليًا احتمالًا بنسبة 66% تقريبًا بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. حيث إن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وقالت "سوزان كولينز" رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إن المفاجآت الصعودية الأخيرة للنشاط الاقتصادي والتضخم تشير إلى الحاجة المحتملة للإبقاء على السياسة عند مستواها الحالي حتى تكون لدى صناع السياسات ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو مستهدفه البالغ 2%.

وقال لوكا سانتوس المحلل في ACY Securities: "بالنظر إلى بقية عام 2024، تظل توقعات الذهب إيجابية نسبيًا".

وأضاف: "حتى أن هناك احتمالًا لتجاوز مستوى 2500 دولار، خاصة إذا ظلت الظروف الاقتصادية غير مؤكدة واستمرت التوترات الجيوسياسية".

وتحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للانخفاض خلال تعاملات يوم أمس الأربعاء، مع ارتفاع الدولار في ظل استيعاب الأسواق تطورات التوترات الجيوسياسية، وسط تراجع لتوقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

 




 

 


 

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