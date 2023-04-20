ما هي المدن العربية التي تضم أكبر عدد من المليونيرات في عام 2022؟

الوكيل الإخباري - أصدرت شركة ‏Henley & Partners‏ المتخصصة في أبحاث هجرة الاستثمارات ‏قائمتها السنوية للمدن التي تضم أكبر عدد من المليونيرات خلال عام 2022.‏



وتجري الشركة دراسات وأبحاث في 97 مدينة بتسع مناطق على مستوى العالم ‏مثل إفريقيا والشرق الأوسط وشرق آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية وجنوب آسيا.‏



وتحصل ‏Henley & Partners‏ على بياناتها من شركة معلومات الثروات ‏New ‎World Wealth‏ التي تأسست عام 2013 وتقوم بتعقب عادات الإنفاق وتحركات ‏الأثرياء وهجراتهم حول العالم.‏



وتركز الشركة أيضاً على الأفراد الذين تزيد أصولهم عن 10 ملايين دولار ‏والأشخاص ذوي الملاءة المالية العالية مع الأخذ في الاعتبار إحصاءات الممتلكات ‏العامة كعدد المنازل ذات الأسعار المرتفعة في كل منطقة.‏



وفيما يلي أكثر مدن العالم التي تضم أكبر عدد من المليونيرات في عام 2022:‏



‏1.‏ نيويورك – الولايات المتحدة (عدد المليونيرات بها نحو 340 ألفاً).‏

‏2.‏ طوكيو – اليابان (290.3 ألف مليونير)‏

‏3.‏ منطقة خليج سان فرانسيسكو – الولايات المتحدة (285 ألفاً)‏

‏4.‏ لندن – المملكة المتحدة (258 ألفاً)‏

‏5.‏ سنغافورة – سنغافورة (240.1 ألف)‏



أعلى المدن العربية التي تضم أكبر عدد من المليونيرات في عام 2022:‏



‏1.‏ دبي – الإمارات (68.4 ألف مليونير)‏

‏2.‏ أبوظبي – الإمارات (24.2 ألف)‏

‏3.‏ الدوحة – قطر (21.5 ألف)‏

‏4.‏ الرياض – السعودية (18.1 ألف)‏

‏5.‏ القاهرة – مصر (7400)‏

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CNBC