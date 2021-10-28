مبيعات العراق النفطية تتجاوز ستة مليارات دولار

الوكيل الإخباري - أعلن العراق أن صادراته النفطية لشهر أيلول الماضي بلغت 92 مليونا و 422 ألفا و 485 برميلاً.

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وقالت وزارة النفط في احصائية نشرتها اليوم الخميس، إن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ايلول الماضي من حقول النفط الجنوبية بلغت 89 مليونا و 224 ألفا و 354 برميلا، في حين بلغت الصادرات من حقول كركوك الشمالية عبر ميناء جيهان التركي مليونين و 922 الفا و 857 برميلا، مشيرة الى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 73.328 دولار.



وقالت الوزارة إن ايرادات مبيعات النفط بلغت 6 مليارات و 777 مليون و 134 ألف دولار، مشيرة الى أن كميات النفط المصدرة الى الاردن بلغت 275 ألفا و 274 برميلا.

بترا