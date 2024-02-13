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الثلاثاء، 13-02-2024 08:51 ص

مبيعات الكهرباء الوطنية ترتفع 1.7% الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - ارتفع إجمالي مبيعات شركة الكهرباء الوطنية، البائع الوحيد للكهرباء في الأردن، بنسبة 1.7 % خلال أول شهر من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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وقالت الشركة في بيان لها، إنه بلغ إجمالي مبيعات الشركة 1946.5 جيجاواط ساعة، مقارنة مع 1912.4 جيجاواط ساعة، بنفس الفترة من العام الماضي.


وزادت قيمة مبيعات الشركة الوطنية إلى شركات التوزيع المحلية الثلاث بنسبة 2.1 % لتبلغ 1900.7 جيجاواط ساعة، مقارنة مع 1862.1 جيجاواط ساعة، في نفس الفترة من العام الماضي.

 

وكانت باقي الكمية المباعة للمشتركين الكبار بمقدار 32.6 جيجاواط ساعة، مقارنة مع 31.9 جيجاواط ساعة، بارتفاع نسبته 2.2 %، ثم جاءت الكميات المعدة للتصدير إذ بلغت نحو 13.2 جيجاواط ساعة، مقارنة مع 18.4 جيجاواط ساعة، بتراجع نسبته 28 %.

وبالنسبة للمبيعات المحلية، حصلت شركة الكهرباء الأردنية على الحصة الأكبر من هذه المبيعات بمجموع 1231.1 جيجاواط ساعة، مقارنة مع 1196.5 جيجاواط ساعة، خلال نفس الشهر من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 2.9 %، ثم شركة كهرباء إربد بمجموع 359.5 جيجاواط ساعة من 349.8 جيجاواط ساعة، خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 2.8 %، وجاءت شركة توزيع الكهرباء بمجموع 310.1 جيجاواط ساعة في الشهر الأول من العام الحالي، مقارنة مع 315.8 جيجاواط ساعة في نفس الفترة من العام الماضي، وبتراجع نسبته 1.8 %.

أما مشتريات المشتركين الكبار، ارتفعت في الفترة المذكورة بنسبة 2.2 % إلى 32.6 جيجاواط ساعة، مقارنة مع 31.9 جيجاواط ساعة، في نفس الفترة من العام الماضي، غالبيتها لقطاع الصناعات بمجموع 22.3 جيجاواط ساعة من 22.5 جيجا واط ساعة، خلال نفس الفترة من 2023 ، بانخفاض بلغ 0.9 %، والباقية لاشتراكات أخرى.

وتراجعت كمية الطاقة الكهربائية المصدرة عبر شركة الكهرباء الوطنية إلى شبكات الجوار خلال أول شهر من العام الحالي بنسبة 28.3 %.

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