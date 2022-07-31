مبيعات الكهرباء الوطنية ترتفع 9.1 % خلال النصف الأول من العام الحالي

الوكيل الإخباري - ارتفع إجمالي الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وبحسب آخر بيانات الشركة، بلغ إجمالي هذه المبيعات نحو 10005 جيجاواط ساعة مقارنة مع 9170.4 جيجاواط ساعة خلال النصف الأول من العام الماضي.



وتوزعت هذه الطاقة بين شركات التوزيع الثلاث، التي زادت مشترياتها بنسبة 9.5 % لتبلغ نحو 9721.4 جيجاواط ساعة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 8878.4 جيجاواط خلال نفس الفترة من العام الماضي.



بالمقابل، تراجع حجم الطاقة المباعة إلى المشتركين الكبار (القطاع الصناعي ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومطار الملكة علياء) في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.7 % وصولا إلى 216.1 جيجاواط ساعة من نحو 21.7 جيجاواط ساعة خلال فترة المقارنة نفسها من 2021.



فيما ارتفعت المبيعات إلى المطار ومؤسسة التلفزيون 31.8 جيجاواط مقارنة مع 26 جيجاواط خلال النصف الأول من العام الماضي.



إلى ذلك انخفض حجم الطاقة الكهربائية التي صدرتها المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9.3 % وفقا لنفس البيانات.



وبلغ إجمالي حجم هذه الطاقة حتى نهاية حزيران 67.4 جيجاواط ساعة مقارنة مع 74.3 جيجاواط خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وكان الحجم الأكبر من هذه الطاقة الذي تم تصديره إلى شركة كهرباء القدس، بإجمالي بلغ نحو 64.3 جيجاواط ساعة مقارنة مع 71.3 جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من 2021، وبتراجع نسبته 9.8 %.



وارتفع حجم الطاقة المصدرة إلى المركز الحدودي العراقي (طريبيل) بنسبة 3.3 % إلى 3.1 جيجاواط ساعة حتى نهاية حزيران، مقارنة مع 3 جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من 2021. الغد



