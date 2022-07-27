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مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس

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الأربعاء، 27-07-2022 11:49 م

مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس

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الوكيل الاخباري - رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، سعر الفائدة، الأربعاء، بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2.25٪ -2.50٪ خلال اجتماعه في يوليو /تموز 2022، بعد أن تسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة بأعلى من المتوقع الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 40 عاما.

وهذه الزيادة هي الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، ورابع مرة تُرفع فيها الفائدة العام الحالي على التوالي لتسجل أعلى مستوياتها منذ العام 2019، مع تحرك حكام البنك المركزي الأميركي بقوة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم؛ تجنبًا للركود في أكبر اقتصاد في العالم.

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