تصريحات جديدة من الفدرالي الأميركي حول أسعار الفائدة

الوكيل الإخباري - قال رئيس الفدرالي في نيويورك جون ويليامز إن خفض معدلات الفائدة ليس موضوعاً مطروحاً للنقاش في الوقت الحالي بالنسبة للبنك المركزي.

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وفي مقابلة مع CNBC، قال ويليامز: نحن لا نتحدث فعلاً في الوقت الحالي حول تخفيضات للفائدة .. نحن نركز جداً على سؤال أمامنا وهو ما إذا كانت السياسة النقدية وصلت إلى مستويات مقيدة بشكل كاف من أجل التأكد أن التضخم تباطأ نحو المستهدف البالغ 2%.



وتوقع الفدرالي الأميركي في اجتماع الأسبوع الماضي خفض الفائدة بمقدار 3 مرات العام المقبل، واتخذ المتعاملون تلك التقديرات كإشارة على أن البنك يغير موقفه المتشدد وأنه قد يبدأ خفض معدلات الفائدة بصورة أقرب من المتوقع في 2024.



ومع ذلك أكد مسؤوال الفدرالي في حديثه لـCNBC على أنه من السابق لأوانه مجرد التفكير في تلك المسألة.



كما شدد ويليامز على أن الفدرالي سيظل معتمداً على البيانات، وأنه في حالة انعكاس المسار الخاص بتباطؤ التضخم فإنه مستعد لتشديد السياسة النقدية مجدداً.



وواصل: يبدو وأننا عند أو قريبين من مستويات مقيدة بشكل كاف لكن الأمور قد تتغير .. شيء واحد تعلمناه على مدار العام الماضي وهو أن البيانات قد تتغير وبطرق مفاجئة.



على الجانب الآخر صرح ئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن الفدرالي الأميركي يمكن أن يبدأ خفض أسعار الفائدة "في وقت ما في الربع الثالث" من العام 2024 إذا انخفض التضخم كما هو متوقع.



وفيما يتعلق بالتضخم، شدد ويليامز على أنه يتباطأ، مشيراً إلى أن السياسة النقدية تعمل بالشكل المطلوب.

CNBC