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حماس: معركة طوفان الأقصى تقترب من نهايتها المشرفة

الخميس، 14-12-2023 12:28 ص

بشرى للمقترضين.. رئيس الفيدرالي الأمريكي: لا رفع جديد على أسعار الفوائد

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الوكيل الإخباري - قال رئيس المجلس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، مساء أمس الأربعاء، إن البنك المركزي الأمريكي انتهى على الأرجح من رفع أسعار الفائدة.

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وأضاف في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة "نعتقد بأن سعر الفائدة بلغ ذروته أو اقترب منها".

وأردف: "نحن مستعدون لتشديد السياسة أكثر إذا كان ذلك مناسبا"، مضيفاً أنه في حين أن مسؤولي البنك لا يرون أنه من المحتمل أن يكون من المناسب زيادة رفع أسعار الفائدة، فإنهم لا يريدون حذف هذا الاحتمال من على الطاولة" إذا لزم الأمر.


وقرر الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي عند نطاق 5.25%- 5.5%. 

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