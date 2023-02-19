مخاوف إلغاء العملة النقدية تدفع السويسريين إلى صناديق الاقتراع

الوكيل الإخباري - من المرجح أن يصوت المواطنون السويسريون في استفتاء مستقبلي على ما إذا كان يتم إدراج العملة النقدية في الدستور بعد مبادرة للحماية بشكل مسبق من العملة الرقمية.

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وقالت مجموعة تسمى "حركة الحرية السويسرية" التي تدعو إلى الاستفتاء، الأسبوع الماضي، إنها جمعت 157 ألفا و422 توقيعا دعما لإجراء مثل هذا الاستفتاء.



وفي حال صادق المسؤولون على أن الإجمالي تخطى بالفعل 100 ألف توقيع، فإن قواعد الديمقراطية المباشرة السويسرية تنص على أنه يجب إجراء استفتاء.



ولم تعلن الحكومة أو البنك المركزي عن نية لإلغاء العملة النقدية في أي وقت قريب.



ورغم ذلك، تلقي المبادرة الضوء على مدى الانفعالات التي تحركها مسألة العملة الملموسة في سويسرا.



ويمثل الاستفتاء، إذا ما أجري في نهاية المطاف، موقفا نادرا حيث يتم اختبار تفضيلات الأموال بناء على أصوات الأشخاص في صندوق الاقتراع، وليس ببساطة من خلال عادات الإنفاق. ( الإقتصادية )