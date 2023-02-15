الدخل السياحي يسجل أعلى مستوى في كانون الثاني منذ 10 سنوات

الوكيل الإخباري - أشارت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر كانون الثاني من عام 2023 مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي بمقدار 215.1 مليون دينار أو ما نسبته 122.2% ليبلغ 391.2 مليون دينار (551.8 مليون دولار)، ليسجل أعلى مستوى له خلال شهر كانون الثاني على مدار العشرة سنوات الماضية، وليتجاوز مستواه المتحقق خلال نفس الشهر من عام 2020 (ما قبل الإغلاق) بنسبة 8.1%.



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ووفق البنك المركزي، جاء ذلك نتيجة ارتفاع عدد السياح القادمين إلى المملكة بنحو 292.4 ألف سائح مقارنة بذات الشهر من العام الماضي ليصل إلى 504.0 ألف سائح.



وشير البيانات إلى ارتفاع الإنفاق على السياحة خارج المملكة خلال شهر كانون الثاني من عام 2023 بمقدار 54.9 مليون دينار او ما نسبته 109.1% عن مستواه خلال ذات الشهر من العام الماضي ليصل إلى 105.2 مليون دينار (148.4 مليون دولار) نتيجة ارتفاع عدد السياح المغادرين إلى الخارج بنسبة 96.4%.