الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالمياً من 10 -13%

الوكيل الإخباري - بينت النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته حسب الأسواق المرجعية للفترة من 1- 7 من أيار الحالي، أن معدل معدل سعر البنزين (أوكتان 90) بلغ 713.7 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر نيسان الماضي، والذي بلغ 818.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت %12.8.

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ووفق النشرة التي أصدرتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم، بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 95) في الأسبوع الأول من شهر أيار الحالي 750.3 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر نيسان الماضي والذي بلغ 854.9 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 12.2%.



كما انخفض سعر السولار من 679.9 دولار للطن الى 591.9 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 13%، كما انخفض سعر الكاز من 734.6 دولار للطن الى 661.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 10%.



وانخفض سعر زيت الوقود من 460.3 دولار للطن إلى 419.8 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 8.8%، في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيار الحالي إلى 555 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في نيسان الماضي والذي بلغ 547.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.4%.



وانخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من شهر أيار الحالي ليصبح 74.6 دولار للبرميل مقارنة مع معدل سعره في شهر نيسان الماضي والذي بلغ 84.9 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 12.1%.

