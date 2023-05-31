مسؤول أمريكي يحذر من إفلاس بلاده

الوكيل الإخباري -
قال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، إن "صفقة الديون" لن تنقذ الولايات المتحدة من الإفلاس، بل ستزيد الأمر سوءا.اضافة اعلان
وأضاف الحاكم في حملة جماهيرية في ولاية آيوا: "يمكنني أن أخبرك أن بلدنا كان يميل نحو الإفلاس قبل صفقة الديون، وسيستمر في هذا الاتجاه بعد ذلك".
وأضاف أن مبلغ 4 تريليونات دولار من الزيادات، التي قيل إنها ستتحقق في العام ونصف العام المقبل، يعد حجما هائلا من الإنفاق.
وأعلن نحو 25 نائبا عن الحزب الجمهوري من أصل الـ 222 جمهوريا في المجلس، أنهم لن يؤيدوا الصفقة التي توصل إليها رئيس مجلس النواب كيفين ماكارثي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن رفع سقف الديون لتفادي التخلف عن السداد.
من جهته، تحدث ماكارثي يوم الأحد، أنه غير قلق إزاء فقدان منصبه كرئيس مجلس النواب بعد رفض بعض الجمهوريين لصفقته مع بايدن. (روسيا اليوم
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