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الأحد، 23-07-2023 10:14 ص

مستويات قياسية تنتظر أسعار الأرز العالمية قريباً.. لهذا السبب!

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الوكيل الإخباري - من المتوقع أن تسجل أسعار الأرز العالمية مستويات تاريخية وقياسية مرتفعة خلال الأيام والأسابيع المقبلة، لتزيد بذلك من موجة الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار والتضخم التي تعاني منها أغلب دول العالم، بما فيها الدول الكبرى.اضافة اعلان


وارتفعت أسعار الأرز في الأسواق العالمية بالفعل خلال الفترة الماضية وسجلت أعلى مستوى لها منذ أكثر من عشر سنوات، إلا أن التقارير والعديد من المحللين يتوقعون أن تسجل قفزة جديدة لاحقاً، وذلك في أعقاب إصدار الحكومة الهندية قراراً بحظر تصدير الأرز إلى الخارج.

و حظرت الهند صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي وذلك في أحدث محاولة من قبل الحكومة الهندية للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقالت وزارة شؤون المستهلك إن الحظر سيساعد في ضمان "التوافر الكافي" للأرز الأبيض غير البسمتي في الهند، وكذلك "تخفيف ارتفاع الأسعار في السوق المحلية".

وتوقع تقرير نشرته شبكة (CNBC) الأميركية أن تسجل أسعار الأرز في العالم قفزة جديدة وتصل إلى مستويات قياسية مرتفعة على الرغم من الارتفاع الذي سجلته أصلاً خلال الأيام الماضية.

وأشار التقرير إلى أن "الهند هي أكبر مصدر للأرز في العالم، حيث تمثل أكثر من 40% من تجارة الأرز العالمية، فضلاً عن أنها ثاني أكبر منتج للأرز بعد الصين".

وتحوم أسعار الأرز حالياً عند أعلى مستوياتها منذ عقد، ويرجع ذلك جزئياً إلى شح الإمدادات عندما أصبح العنصر الأساسي بديلاً جذاباً مع ارتفاع أسعار الحبوب الرئيسية الأخرى في أعقاب الصراع الروسي الاوكراني.

وقفزت أسعار القمح أيضاً خلال الأيام الماضية بعد انسحاب روسيا من صفقة الحبوب في البحر الأسود، وقد سعى الاتفاق إلى منع حدوث أزمة غذائية عالمية من خلال السماح لأوكرانيا بمواصلة التصدير

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