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الأحد، 03-04-2022 10:39 ص

مصادر: سلطنة عمان تحصل على 4 مليارات دولار من تحالف بنوك

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الوكيل الإخباري -انتهت سلطنة عمان من إجراءات الحصول على قرض إعادة تمويل مع رفع حجم التمويل إلى 4 مليارات دولار وإطالة أمد الدين.

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وقالت المصادر إن القرض شارك في ترتيبه 23 مصرفا خليجيا وأجنبيا وفي مقدمتهم بنوك أبوظبي التجاري وأبوظبي الأول والبنك التجاري القطري والبنك الأهلي العماني وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك رأس الخيمة وبنك أم القيوين وبنك المشرق.

فيما تضمنت أسماء المصارف العالمية التي شاركت في عملية التمويل مجموعة Citi الأميركية وStandard Chartered و JPMorgan ومجموعة Intesa Sanpaolo الإسبانية.

 

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