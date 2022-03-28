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الإثنين، 28-03-2022 10:26 ص

تمويل مشروع للهيدروجين بـ5 مليارات دولار في نيوم.. على وشك الحسم

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الوكيل الاخباري- يقترب تحالف الشركات المشغلة لمشروع الهيدروجين العملاق في نيوم، والذي تقدر تكلفته بنحو 5 مليارات دولار، من حسم الإغلاق المالي للمشروع مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للبنوك لإرسال عروض التمويل.

وقالت المصادر إن المهلة المحددة للبنوك لإرسال العروض إلى الشركات المشغلة للمشروع تنتهي في غضون 3 أيام، وبالتحديد في نهاية الشهر الحالي، بعد أن جرى تمديدها لمدة أسبوعين منذ منتصف الشهر الجاري بعد طلبات واستفسارات من البنوك حول المشروع.

يعد المشروع مشتركا ما بين شركات إير برودكتس وأكوا باور ونيوم، وتتوزع ملكيته بالتساوي ما بينها، وينتظر أن ينتج 1.2 مليون طن سنويا من الأمونيا الخضراء مع بدء متوقع للإنتاج في 2025.

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