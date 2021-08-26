الخميس 26-08-2021
الوكيل الاخباري

تثبيت عمال الوطن في البلديات نهاية ايلول

تركيا تبدأ إجلاء عسكرييها من أفغانستان

الصحة تُحذر متلقي لقاح كورونا

التربية: الأردن يعتبر من الدول السباقة في مجال الحد من العنف في المدارس

مدير الأمن العام يكرم النقيب المتقاعد طلال الجازي

تصميم مظلات روسية لإنزال الغواصين المقاتلين

المياه : ضبط اعتداءات جديدة في عمان

السفير الروسي: مستعدون للعمل مع الأردن لإعادة الاستقرار لسوريا

العثور على الأردني المفقود في تركيا مغمى عليه في شارع باسطنبول

شاهد - سعد جابر يشارك الأردنيين صورة خلال عمله

الخميس، 26-08-2021 12:31 م

مصر: الإعلان عن 1931 فرصة عمل بأجور مجزية

612758284c59b73bda452e64


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، توفير 1325 فرصة عمل في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 3750 جنيها فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم.

كذلك يتم توفير التأمين الصحي والاجتماعي للموظف. والوظائف مقدمة من خلال 46 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة لشغلها خلال شهر سبتمبر 2021، فضلا عن 606 فرصة عمل لم يتم شغلها خلال يوليو الماضي. 

وقالت الوزارة في نشرة توظيف نشرت الخميس، إن الوظائف متوفرة في 12 محافظة هي: القاهرة، وأسيوط، والمنيا، والدقهلية، والسويس، والمنوفي، ودمياط، وأسوان، والبحيرة، والإسماعيلية، والوادي الجديد، وقنا.

من جهته قال وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، في تصريحات صحفية اليوم: إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اضافة اعلان

 

االمصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6127565442360407350909ef

انخفاض أسعار الذهب عالمياً

5656-1

سوق العملات المشفرة يقفز 300 مليار دولار في أسبوع

191103-saudi-oil-aramco-rd-0230a

66 مليار دولار زيادة في الدخل النفطي للسعودية العام الجاري

ذهب

أسعار الذهب الخميس 26/8/2021

540e9db2-f327-4154-bcc1-eeb39f493d9b_16x9_1200x676

تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من زيادة قيود كورونا

w

البنوك الأردنية في فلسطين تقرض 114 مليون دينار بالنصف الأول

أخبار متعلقة
مصر

مصر.. شعبة المخابز تعلق على قرار السيسي برفع سعر الخبز

فوائد-المانجو-التي-تجعلها-ملكة-الفواكه

موجة حارة غير متوقعة تتلف محاصيل المانجا في مصر وترفع أسعارها للضعف