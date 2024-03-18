مصر.. الدولار يسجل انخفاضا ملموسا أمام الجنيه

الوكيل الاخباري- سجل سعر الدولار انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بتعاملات اليوم في عدد من البنوك في مصر.

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وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 47.32 جنيها في ( مصرف ابو ظبي الاسلامي)، في الوقت الذي سجل فيه بالبنك المركزي المصري 47.19 جنيه للشراء، مقابل 47.33 جنيه للبيع.



وفيما يلي أسعار الدولار في بعض البنوك العاملة بمصر:



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 47.27 جنيه للشراء، مقابل 47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 47.27 جنيه للشراء، مقابل 47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 47.25 جنيه للشراء، مقابل 47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 47.20 جنيه للشراء، مقابل 47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 47.27 جنيه للشراء، مقابل 47.37 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر: 47.25 جنيه للشراء، مقابل 47.35 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 47.27 جنيه للشراء، مقابل 47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد: 47.20 جنيه للشراء، مقابل 47.30 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك قناة السويس: 47.20 جنيه للشراء، مقابل 47.30 جنيه للبيع.



وكان الدولار قد سجل في البنك الأهلي منذ يومين تقريبا 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، كما سجل نفس السعر في بنك مصر.

روسيا اليوم