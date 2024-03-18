مصر.. الدولار يسجل انخفاضا ملموسا أمام الجنيه

الوكيل الاخباري- سجل سعر الدولار انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بتعاملات اليوم في عدد من البنوك في مصر.
وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 47.32 جنيها في ( مصرف ابو ظبي الاسلامي)، في الوقت الذي سجل فيه بالبنك المركزي المصري 47.19 جنيه للشراء، مقابل 47.33 جنيه للبيع.
وفيما يلي أسعار الدولار في بعض البنوك العاملة بمصر:
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 47.27 جنيه للشراء، مقابل 47.37 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 47.27 جنيه للشراء، مقابل 47.37 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 47.25 جنيه للشراء، مقابل 47.35 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 47.20 جنيه للشراء، مقابل 47.30 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 47.27 جنيه للشراء، مقابل 47.37 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر: 47.25 جنيه للشراء، مقابل 47.35 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 47.27 جنيه للشراء، مقابل 47.37 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد: 47.20 جنيه للشراء، مقابل 47.30 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس: 47.20 جنيه للشراء، مقابل 47.30 جنيه للبيع.
وكان الدولار قد سجل في البنك الأهلي منذ يومين تقريبا 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، كما سجل نفس السعر في بنك مصر.