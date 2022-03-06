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الأحد، 06-03-2022 12:53 م

مصر: الزيادة الكبيرة في أسعار النفط تؤثر سلبا

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الوكيل الاخباري-قال وزير البترول طارق الملا، الأحد، إن الزيادة الكبيرة لأسعار النفط تؤثر سلبا على مصر.

وأضاف الملا لتلفزيون سكاي نيوز عربية، أن ”العالم كله متضرر من الأسعار الحالية للنفط، ونأمل ألا تستمر هذه الأسعار لفترة طويلة، ونأمل أن تعوض صادرات الغاز جزءا من تكلفة استيراد النفط والمنتجات البترولية“.


 
وبحسب تقرير لشركة ”برايم“ للأوراق المالية، يتوقع أن يدفع ارتفاع أسعار البترول العالمية حاليًا، لجنة التسعير التلقائي للوقود في مصر، إلى زيادة الأسعار، حيث أفاد التقرير بأن بيئة أسعار النفط الحالية والتوقعات على المدى القريب، ستدفع لجنة تسعير الوقود إلى زيادة الأسعار.

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ارم

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