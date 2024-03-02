السبت 02-03-2024
الوكيل الاخباري
 

مع الإرتفاع الكبير على الذهب .. كم بلغ سعر الليرة في الأردن ؟

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قفزة كبيرة على أسعار الذهب بالأردن

السبت، 02-03-2024 11:15 ص

مع الإرتفاع الكبير على الذهب .. كم بلغ سعر الليرة في الأردن ؟

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الوكيل الإخباري- ارتفع سعر الليرة الذهبية بأنواعها الانجليزية والرشادية بمقدار 5 دنانير بعد ارتفاع سعر غرام الذهب بمقدار 70 قرشاً اليوم السبت في الأردن .

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ووصل سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات الى342 ديناراً ، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات الى 302 ديناراً  وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

 

واشار ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن  أسعار الذهب شهدت يوم امس ارتفاعا كبيرا حيث اقتربت من معدلات قياسية جديدة واغلقت الأسواق العالمية على سعر 2084 دولار للاونصة وهو الأعلى في عام 2024 .

 

وبين ديب ان سبب ارتفاع الذهب عالميا يعود لمؤشرات التضخم واستقرار اسعار السلع مما يؤشر إلى احتمالية خفض الفائدة على الدولار .

 

واضاف ديب ان بعض المراقبين يتوقعون ان يصل سعر الاونصة الى2100 واذا استقر حولها إلى فترة فربما تكون نقطة انطلاق إلى مستويات جديدة.

 

 

 




 

 


 

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