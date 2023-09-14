الخميس 14-09-2023
الوكيل الاخباري

ملياردير روسي: عودة تدريجية للأموال الروسية المستثمرة في الغرب

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الخميس، 14-09-2023 05:25 م

ملياردير روسي: عودة تدريجية للأموال الروسية المستثمرة في الغرب

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الوكيل الاخباري- قال الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا إن الأموال الروسية المستثمرة في الغرب بدأت تعود ببطء، ولكن بوتيرة ثابتة إلى السوق الروسية.

جاء ذلك فيما كتبه ديريباسكا بمنشور له بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب إن أصول الروس التي تقدر بمليارات الدولارات المنقولة إلى الخارج قد بدأت في العودة إلى البلاد، وذلك بسبب مطاردة مؤسسات الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية لأموال رجال الأعمال والصناعيين الروس، وهو ما سيؤدي إلى عودة ما يصل إلى من 500 مليار إلى تريليون يورو أو دولار يستثمرها الروس لدى الغرب من الأصول والأسهم والعقارات والحسابات المصرفية والأموال ببطء ولكن بثبات وبطرق مختلفة، ليست الأقرب بل في بعض الأحيان عبر الشرق الأوسط، إلى روسيا.

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وتابع: "هنا، بالطبع، لا يحظى ذلك بالتقدير. وتستمر جميع أنواع التنمر من أجهزة إنفاذ القانون في خلق كابوس للأعمال التجارية، وتستمر الهجمات على رجال الأعمال، وعلى المستثمرين الأجانب الذين بقوا معنا وعلى أصولهم".

وسبق أن قدرت وكالة "بلومبرغ" أن حجم أصول رجال الأعمال الروس الذين تم سحبها من أوروبا إلى روسيا والدول الصديقة منذ فبراير 2022 يصل إلى 50 مليار دولار.

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