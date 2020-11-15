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الأحد، 15-11-2020 09:27 ص

مليون دينار خسائر قطاع الألبسة والأحذية عن كل يوم حظر

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الوكيل الإخباري - أكّد ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، الأحد، أن قطاع الألبسة والأحذية يخسر نحو مليون دينار عن كل يوم حظر شامل تمثل تكاليف تشغيلية ثابته تشمل الإيجارات والرواتب وتراخيص المحال وأثمان الكهرباء.

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وأشار في تصريح صحفي، إلى أن "القطاع يتكبد خسائر تقدر بملايين الدنانير بفعل توقف عمليات البيع خلال ايام الحظر الشامل"، مؤكداً أن القطاع يعيش اليوم "وضعاً كارثياً"، لتراجع النشاط التجاري وانحسار المبيعات.


وبيّن أن تجار القطاع لم يعد بمقدورهم الإيفاء بما يترتب عليهم من التزامات مالية ورواتب وإيجارات وترتيب أمور البيع وانسياب البضائع والتجهيز للمواسم التي خسرها القطاع سواء لموسمي الصيف والشتاء وأعياد الفطر والأضحى والعودة للمدارس.


وأشار إلى أن قطاع الألبسة والأحذية يدفع ما يقارب 427 مليون دينار سنوياً كمصاريف تشغيلية تتوزع على 85 مليون دينار بدل ايجارات و330 مليون دينار كرواتب وتكاليف إضافية أخرى بنحو 12 مليون دينار.


وأكّد القواسمي ضرورة الابتعاد عن فكرة الحظر الشامل واستبداله بزيادة الوعي وأخذ إجراءات السلامة ومنح قطاع الألبسة والأحذية بعض الحوافز وبخاصة تخفيض ضريبة المبيعات ونسبة شريحة الأرباح من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية.


 




 

 


 

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