من عيار 21 .. سعر ليرة الذهب الانجليزية والرشادية محلياً اليوم الثلاثاء

الوكيل الإخباري- استقر سعر ليرة الذهب من عيار 21 بأنواعها الإنجليزية والرشادية اليوم الثلاثاء عند 308 دينارًا لليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات ، و 270 دينارًا لليرة الرشادية بوزن 7 غرامات ، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

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وأكد ديب في حديثه لـ"الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير" ، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.

واستقرت اسعار الذهب بالأردن اليوم ، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 37.9 للبيع للمواطنين مقابل 36.4 للشراء منهم .



