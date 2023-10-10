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الثلاثاء، 10-10-2023 11:04 ص

من عيار 21 .. سعر ليرة الذهب الانجليزية والرشادية محلياً اليوم الثلاثاء

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الوكيل الإخباري- استقر سعر ليرة الذهب من عيار 21 بأنواعها الإنجليزية والرشادية اليوم الثلاثاء عند 308 دينارًا لليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات ، و 270 دينارًا  لليرة الرشادية بوزن 7 غرامات ،  وفقاً لأمين سر  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب . 

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وأكد ديب في حديثه لـ"الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير" ، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.

 

واستقرت اسعار الذهب بالأردن اليوم ، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 37.9 للبيع للمواطنين مقابل 36.4 للشراء منهم .

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