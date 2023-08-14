ميلوني : أتحمل مسؤولية فرض 40 % ضريبة على الأرباح الاضافية لبنوك إيطاليا

الوكيل الإخباري - أعلنت جورجا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، مسؤوليتها السياسية عن القرار الذي صدر الأسبوع الماضي بفرض ضريبة بنسبة 40 % على الأرباح الاضافية للبنوك، وهي الخطوة التي أثارت قلق المستثمرين وأدت لانخفاض القيمة السوقية بواقع 10 مليارات دولار.

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وقالت جورجا ميلوني في حوار مع الصحف الإيطالية من مقر عطلتها في منطقة بوليا، إنها هي صاحبة مبادرة الضريبة المثيرة للجدل، مع مجموعة من الاجراءات تم إقرارها في آخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل العطلة، مضيفة إنه تم التصديق على هذه الإجراءات الاثنين الماضي لتجنب أي تأخير في الموافقة.



وذكرت في حوار نشر اليوم الاثنين "النظام المصرفي أسرع في رفع معدل الفائدة على الرهن العقاري، ولكن لم يغير المعدل بالنسبة للمدخرين، وبذلك حدث تحريف"، مضيفة "بالطبع كنت سأفعل ذلك مرة أخرى" موضحة" إنها مبادرة أردتها لأنني أعتقد أنه يجب أن أرسل رسالة بشأن فكرة الدولة العادلة".



وأثار إعلان ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء المفاجئ لفرض ضريبة البنوك غضب السوق، كما دفع البعض لتوجيه اتهامات للائتلاف الحاكم بأنه يقوم بالاساءة لمصداقية إيطاليا بين المستثمرين.