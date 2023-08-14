الإثنين 14-08-2023
الوكيل الاخباري

الامن : هذا ما يحدث داخل نفق الداخلية بإتجاه الشميساني - صورة

بلدية غرب إربد تستحدث وحدة للرقابة الداخلية

تحت رعاية ولي العهد.. الإعلان عن تفاصيل قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني

الارصاد : هذا الرقم القياسي لدرجة الحرارة في الأردن !

الأمير هاشم بن عبدالله نائباً للملك

الانتهاء من إعادة تأهيل الطريق الملوكي القصر-الربة

140 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

هيئة الطاقة تتلقى 910 طلبات للحصول على تراخيص الشهر الماضي

نمروقة: معالجة البيانات الشخصية من قبل جهة عامة لا يحتاج إلى موافقة

عائداً من عمله.. حادث مؤسف يخطف طبيب أردني

 
الإثنين، 14-08-2023 11:44 ص

ميلوني : أتحمل مسؤولية فرض 40 % ضريبة على الأرباح الاضافية لبنوك إيطاليا

2244236-1346084320


الوكيل الإخباري - أعلنت جورجا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، مسؤوليتها السياسية عن القرار الذي صدر الأسبوع الماضي بفرض ضريبة بنسبة 40 %  على الأرباح الاضافية للبنوك، وهي الخطوة التي أثارت قلق المستثمرين وأدت لانخفاض القيمة السوقية بواقع 10 مليارات دولار.

اضافة اعلان


وقالت جورجا ميلوني في حوار مع الصحف الإيطالية من مقر عطلتها في منطقة بوليا، إنها هي صاحبة مبادرة الضريبة المثيرة للجدل، مع مجموعة من الاجراءات تم إقرارها في آخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل العطلة، مضيفة إنه تم التصديق على هذه الإجراءات الاثنين الماضي لتجنب أي تأخير في الموافقة.


وذكرت في حوار نشر اليوم الاثنين "النظام المصرفي أسرع في رفع معدل الفائدة على الرهن العقاري، ولكن لم يغير المعدل بالنسبة للمدخرين، وبذلك حدث تحريف"، مضيفة "بالطبع كنت سأفعل ذلك مرة أخرى" موضحة" إنها مبادرة أردتها لأنني أعتقد أنه يجب أن أرسل رسالة بشأن فكرة الدولة العادلة".


وأثار إعلان ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء المفاجئ لفرض ضريبة البنوك غضب السوق، كما دفع البعض لتوجيه اتهامات للائتلاف الحاكم بأنه يقوم بالاساءة لمصداقية إيطاليا بين المستثمرين.

إقرأ ايضا
bIJkS6yn9KaKavgv1UDq6elBLVdT324yiaT9quXN

السفير الهندي: ارتفاع التجارة الثنائية مع الأردن 63%

87

هل تفلت الولايات المتحدة من الركود في 2024 ؟

2222

أسهم أوروبا تهبط بسبب خسائر شركات التعدين

20

الروبل الروسي ينخفض لأكثر من 100 مقابل الدولار

gold3_800x533_L_1412152987

الذهب يهبط عالمياً مع ترقب صدور محضر الفيدرالي بشأن الفائدة

2595162871686847702

الين الياباني يهبط أمام الدولار لأقل مستوياته في 2023

أخبار متعلقة
2243036-489408069

إيطاليا تحقق فائضا تجاريا بـ 7.7 مليار يورو خلال يونيو

1691778424348

الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

20180522_1527020602-366-large

الأسهم الأوروبية ترتفع بعد تعافي أسهم البنوك الإيطالية

file (1)

ارباح البنوك الأردنية تتجاوز الـ 557 مليون دينار خلال 6 أشهر من العام الحالي