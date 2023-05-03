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الأربعاء، 03-05-2023 01:08 م

نقابة المجوهرات تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب محليا

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

أكدت نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات أن أسعار الذهب محليا ارتفعت بعد أن وصل السعر العالمي إلى 2016 دولار للأونصة.اضافة اعلان


وقالت النقابة لـ "الوكيل الإخباري" ان أسعار الذهب محلياً مرتبطة باسعاره عالمياً والذي يتأثر بالعديد من المتغيرات والاحداث السياسية والاقتصادية.

وكشفت أن انهيارات البنوك الأمريكية والقرب من إعلان الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة السبب في ارتفاع الاسعار عالميا اليوم. 

وأضافت أن الطلب ضعيف على شراء الذهب في الوقت الحالي بالتزامن مع ارتفاع الأسعار عالميا.

وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 قيراط، الأكثر طلبا بين الأردنيين إلى 40.9 دينار، و39.2 دينار للشراء.

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