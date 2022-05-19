نقيب المجوهرات يعلق على الهبوط الحاد بأسعار الذهب عالمياً

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

علق رئيس نقابة تجار المجوهرات ربحي علان على الانخفاض الحاد بأسعار الذهب عالمياً ، ومدى انعكاس ذلك محلياً ، بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة.

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وتوقع علان في حديث لـ "الوكيل الاخباري" أن لا يكون التأثير كبيراً على أسعار الذهب محلياً.



وأضاف أن انخفاض الأسعار عالمياً سيساهم بالمحافظة على استقرارها محلياً ، مشيراً في الوقت ذاته أنها مستقرة حالياً على انخفاض وتتراوح ما بين 37 و 37.50 ديناراً عيار 21 للبيع .



على صعيد متصل أشار علان أن الحرب الأوكرانية الروسية كبحت جماح هبوط الذهب عالمياً بسبب ارتفاع الطلب عليه كملاذ آمن .



وتوقع علان ارتفاع الطلب على الذهب مع بدء الموسم الصيفي و اقتراب موعد ذروة حفلات الزفاف خلال الشهرين المقبلين .



وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أكد خلال تصريحات سابقة أن المجلس لن يتوقف عن رفع الفائدة حتى يرى انكسارا واضحا في مؤشرات التضخم.

