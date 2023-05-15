هبوط الليرة التركية مع اتجاه الانتخابات إلى الإعادة

الوكيل الإخباري - تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها في شهرين مع بدء الأسواق المالية التداول في أعقاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت الأحد وسط توقعات بأن السباق الرئاسي يتجه إلى جولة إعادة.

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وتراجعت الليرة إلى 19.70 مقابل الدولار قبل أن تعوض بعض خسائرها وتصل إلى 19.65 لتتجه نحو تسجيل أسوأ جلسة لها منذ أوائل نوفمبر.



ولم يكن ذلك بعيدا عن مستوى 19.80 الذي سجلته العملة بعد الزلزال الدامي الذي ضرب البلاد في أوائل مارس.

وتراجعت الليرة خمسة بالمئة منذ بداية العام، كما أنها فقدت حوالي 95 بالمئة من قيمتها على مدار العقد ونصف العقد الماضيين.



أحدث تطورات الانتخابات التركية

رجحت أحدث النتائج الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية التركية الانتقال إلى جولة ثانية للحسم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه كيليجدار أوغلو.



وبعد فرز 99.96 في المئة من أصوات الناخبين، حصل أردوغان على نسبة 49.25 في المئة، بينما حصل منافسه على 45.06 في المئة، وفق وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

سكاي نيوز





