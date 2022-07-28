لأول مرة منذ سنوات.. تراجع إيرادات "فيسبوك"

الوكيل الإخباري - سجلت شركة "ميتا" التي تمتلك موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي تراجعا في إيراداتها خلال فترة ربع السنة بنسبة 1%، وذلك لأول مرة منذ سنوات.

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وحسب تقرير الشركة، بلغت إيرادات "ميتا" في الربع الثاني من السنة 28.82 مليار دولار، انخفاضا من 29.07 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.



وسجلت الشركة أرباحا بحجم 6.69 مليار دولار، وهي انخفضت بنسبة 36% من مؤشرات العام الماضي.



وكان المحللون في وول ستريت يتوقعون أرباح "ميتا" عند مستوى 7.04 مليار دولار والإيرادات عند مستوى 28.9 مليار دولار.



وعزت الشركة تراجع أدائها إلى ضعف الطلب على الإعلانات التجارية الرقمية وغموض الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.



وقال المدير التنفيذي لـ "ميتا"، مارك زوكربرغ بهذا الخصوص: "يبدو أننا دخلنا تراجعا اقتصاديا، سيكون له تأثير كبير على قطاع الإعلانات الرقمية. والوضع يبدو أسوأ مما كان قبل ربع سنة".



وأشار إلى أنه يخطط لمواصلة الاستثمار في القطاعات الرئيسية، ما سيتيح لـ"ميتا" النمو في المرحلة القادمة.

روسيا اليوم