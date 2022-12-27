هذا ما سببته العاصفة الثلجية الامريكية من خسائر بقطاع الطيران

الوكيل الإخباري - تسببت العاصفة الثلجية الامريكية الشديدة التي ضربت الولايات المتحدة، في إلغاء آلاف الرحلات الجوية خلال العطلة .



وبلغ إجمالي عدد الرحلات الملغاة، 2767 رحلة، و من إجمالي الرحلات المتأخرة البالغ عددها 5319 رحلة، تأخرت 641 رحلة داخل الولايات المتحدة أو لخارجها.



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ووفقا لموقع تتبع الرحلات "فلايت أوير"، ألغت شركة "ساوث ويست أيرلاينز" 725 رحلة، فضلا عن تأخر 103 رحلات.



وتم إلغاء 1238 رحلة جوية من قبل شركة ن ساوث ويست أيضا.



وألغت شركة "تشاينا إيسترن أيرلاينز" 596 رحلة، التي تصل إلى 32 في المائة من إجمالي رحلاتها.



وبلغ إجمالي الرحلات الملغاة لشركة طيران "دلتا" 247 رحلة إلى جانب تأخير 69 رحلة، كما ألغت شركة "يونايتد أيرلاينز" 84 رحلة، وألغت خطوط طيران "ألاسكا" 79 رحلة.



وعبر مارك بولونكارز المسؤول في مقاطعة إيري عن تخوفه من "أشخاص عالقين في سياراتهم منذ أكثر من يومين وآخرين في منازلهم بدرجات حرارة متدنية". ( الاقتصادية )