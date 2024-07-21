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الأحد، 21-07-2024 02:02 م

هكذا بلغ سعر الليرة الذهب في الأردن اليوم !

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر ليرة الذهب الإنجليزية بوزن 8 غرامات  393 دينارا، والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 345 دينارا، وفقًا لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب .

وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر، التي تقدر بحوالي خمسة دنانير، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.

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واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 48.5 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 46.6 دينارا للشراء منهم في الأردن اليوم .

 




 

 


 

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